PvdA vreest megabezuiniging op jeugdzorg

,,De kans is levensgroot dat de jeugdhulp daardoor achteruit kachelt’’, stelt ze ,,En het ergste is nog wel dat kinderen en gezinnen de dupe worden, zonder dat zij hiertegen iets kunnen inbrengen.’’ De crux zit volgens de lokale PvdA in de nieuwe manier van inkopen van de zogenoemde resultaatsturing. Den Haag heeft daar al eerder ervaring mee opgedaan bij de thuishulp. ,,Ouderen raakten hierdoor uren thuishulp kwijt, zonder goede argumentatie. Onder financiële druk kortten de zorgaanbieders flink op het aantal uren hulp voor Hagenaars. Resultaatgericht klinkt mooi, maar is gewoon een verkapte bezuiniging’’, constateert Tseggai.

Ondersteuning

VVD-Wethouder Kavita Parbhudayal bestrijdt de lezing van de Haagse PvdA. ,,Als je als kind zorg of ondersteuning nodig hebt, is dat heel erg’’, zegt ze. ,,Dus alle kinderen in Den Haag krijgen alle zorg en steun die ze nodig hebben, daar sta ik voor als wethouder. Met deze inkoopstrategie zorgen we juist voor een betere kwaliteit van de jeugdhulp, waarin het kind centraal komt te staan.”



Over dit jaar dreigt in Den Haag een tekort van pakweg 20 miljoen euro op de jeugdhulp. Het nieuwe stadsbestuur heeft wel al elf miljoen euro klaarstaan voor tegenvallers in de zorg aan kwetsbare jongeren en kinderen. In het coalitieakkoord reserveerde het college zes miljoen extra voor 2018. Onlangs verschoof het nog eens vijf miljoen naar 2018 die voor latere jaren gereserveerd waren. De rest van het miljoenentekort zal binnen de begroting voor de Haagse jeugdhulp moeten worden opgelost.



De PvdA wil dat de nieuwe inkoopstrategie voor de jeugdhulp tijdelijk stil wordt gelegd. De partij wil eerst weten waar de grote tekorten vandaan komen en hoe die opgelost kunnen worden. Vanavond doen de sociaal-democraten tijdens de gemeenteraadsvergadering daar een voorstel toe.