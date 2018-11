PvdA wil het heel anders: stop welzijnsbezuiniging, steek miljoenen in huizen

Weg met de bezuinigingen op het welzijnswerk. Investeer in de bouw van goedkope huizen. En: zorg ervoor dat verduurzaming in de stad ook bereikbaar wordt voor de mensen die het niet zo makkelijk kunnen betalen.

Zo schrapt de PvdA in haar tegenbegroting de complete bezuiniging van 20 miljoen (structureel) op het welzijnswerk ,,Jeugd- en welzijnswerk is keihard nodig. Dat breek je niet af, dat bouw je uit’’, zo stellen de Haagse sociaal-democraten. Ook de verwachte, grote tekorten op de jeugdhulp worden zonder bezuiniging afgedekt.

Groot geld heeft de partij over voor betaalbare huisvesting. Om de stad in tijden van woningnood ook bewoonbaar te houden voor mensen met een gemiddeld of lager inkomen zou de Haagse PvdA daar grof geld in willen investeren. Te beginnen met vijftig miljoen euro in 2019 en oplopend tot ongeveer 125 miljoen euro in 2022.