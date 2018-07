PvdA wil in Den Haag jaarlijkse herdenking van slavernij

,,Dit jaar werd voor het eerst een Keti Koti festival gehouden in Den Haag’', stelt PvdA-raadslid Mikal Tseggai. ,,Dat was een groot succes. Zou het niet mooi zijn als juist Den Haag, de stad van vrede en recht, zich hard zou maken voor een officiële herdenking?”

Op 1 juli viert en herdenkt de Nederlands-Caribische gemeenschap de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën, Keti Koti.

Mooie stap

Afgelopen weekend is er voor het eerst ook in Den Haag een Keti Koti festival georganiseerd, in samenwerking met het Nationaal Theater. De PvdA noemt dat een mooie eerste stap, maar wil meer.