PvdA wil, na incident Hofbad, beveiligers in zwembaden bij piekdrukte

De PvdA pleit voor vaste beveiligers in de Haagse zwembaden, die direct kunnen ingrijpen als tieners er de boel op stelten zetten. De beveiligers, die speciaal getraind zijn opstandige of agressieve badgasten in het gareel te houden, moeten volgens de partij standaard toezicht houden tijdens piekdrukte, zoals de zomervakantie.

,,Wij vinden niet dat de badmeester de aangewezen persoon is om iemand het zwembad uit te zetten of zelf zou moeten ingrijpen bij vechtpartijtjes of agressie”, aldus Samir Ahraui van de PvdA. De badmeester moet zich volgens hem primair kunnen richten op de zwemveiligheid, terwijl de beveiliger bij opstootjes kan reageren.

Aanleiding voor het zogeheten tweeminuten-debat, door de PvdA op de agenda gezet voor de commissievergadering van woensdag, is het incident begin mei in het Hofbad in Ypenburg. Een groep jongens raakte er slaags met de badmeesters. Vijf jongeren van 14 tot 22 jaar uit Den Haag werden aangehouden, maar ze kwamen weer vrij omdat volgens justitie aanvullend onderzoek nodig was.

Kerntaak

PvdA’er Ahraui vraagt woensdag in het gemeentehuis naar de laatste stand van zaken en pleit voor de inzet van professionele beveiligers en straatcoaches. ,,Het toezicht in de baden is een kerntaak van de gemeente”, zegt hij.

De fractievertegenwoordiger van de PvdA is verbaasd dat de Haagse gemeenteraad geen volwaardig debat wil over het incident en over de algehele problematiek. Meer Nederlandse zwembaden hebben momenteel de handen vol aan jongeren die problemen veroorzaken bij topdrukte . Onlangs werd in Wateringen zwembad De Waterman ontruimd, omdat er opstootjes waren en het personeel de situatie niet meer kon overzien.

Samir Ahraui: ,,Iedereen in de raad keurde dit voorjaar het incident in het Hofbad af. Maar in mijn ogen is het populistisch gepraat geweest. Als je zulke grote woorden van afkeuring hebt, vind ik het laf dat je daar geen volwaardig debat over voert om te bezien wat Den Haag kan doen om nieuwe incidenten in zwembaden te voorkomen. Het wordt nu met een tweeminuten-debat afgedaan. Ik vind dat jammer.”

Veel Hagenaars noemden op sociale media de agressie van de aangehouden jongeren in het Hofbad verwerpelijk. Ze kwalificeerden hen als ‘gajes‘ en er klonk de roep om een levenslang zwembadverbod.

Francoise Engels, advocaat van drie van de vijf verdachten, betoogde later dat niet de jongens, maar een badmeester de eerste klap uitdeelde.