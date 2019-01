PvdA woest om afblazen sociale huurwoningen in Den Haag

Martijn Balster, fractievoorzitter van de Haagse PvdA, kan zich het chagrijn goed voorstellen. Juist in de meest gesegregeerde stad van Nederland is het volgens hem van belang om ook sociale huurwoningen te bouwen in de meest geliefde woonwijken: ,,We nemen dit hoog op. Ik vind dat we er echt alles aan moeten doen om in Den Haag betaalbare woningen voor sociaal zwakkeren in juist ook het centrum te realiseren. Huisvesting is bij uitstek een probaat middel om een minder verdeelde en een meer gedeelde stad te krijgen.''