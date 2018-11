PvdA zit niet te wachten op stad vol liefdesslotjes: ‘De slijptol erop’

Bij de Hofvijver zijn de eerste liefdesslotjes alvast opgedoken. Holman (PvdA) stelt er vragen over aan het college. ,,Mijn enige vraag is: ‘Gaat u dit verwijderen?’ Ik zou zeggen: de slijptol erop voor het escaleert.’’ Het romantische fenomeen, waarbij stelletjes hun liefde bezegelen door hun namen met stift op een slotje te schrijven en dat slotje dan te bevestigen aan bijvoorbeeld een brugleuning, heeft in Parijs en Amsterdam al tot veel schade geleid. Het aantal slotjes werd daar op een bepaald moment zó groot, dat het ten koste ging van hekken en bruggen. Het verwijderen van al die slotjes kost bovendien tienduizenden euro’s. ,,Het lijkt schattig, maar de toeristen die zo’n slotje ophangen zijn de dag later weer weg en wij blijven achter met dat stukje romantiek.’’

Oproep

Holman heeft op Twitter een oproep om gedaan de slotjes weg te halen. Love Without Locks, schreef ze erbij. Wethouder Richard de Mos stelt dat er op dit moment in Den Haag nog maar weinig plekken zijn waar liefdesslotjes zijn opgedoken. De gemeente houdt het fenomeen in de gaten.



