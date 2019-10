PvdD, D66 en GL verzetten zich tegen nieuwbouw bij Meijendel

De partijen zijn tegen bouwen in het groen en willen de nieuwbouw daarom voorkomen. ,,Het stadsbestuur moet zich aan zijn woord houden: wat groen is moet groen blijven”, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. ,,Juist hier kunnen we de natuur meer ruimte geven.” In het bestaande coalitieakkoord staat namelijk aangegeven dat het groen in de internationale zone wordt beschermd. De partijen vinden het dan ook vreemd dat het stadsbestuur toch op deze plek, een van de 166 Nederlandse Natura 2000-gebieden, bouwen op sportvelden toestaat.