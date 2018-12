PvdD: ‘Help met sticker dieren uit de brand’

In het Westland wordt de sticker al gebruikt. Ook in Rijswijk zijn er plannen om de plakkers in te voeren. ,,Als wij weten dat er een huisdier in huis is, kunnen we er naar zoeken”, zei een woordvoerder van de brandweer eerder. ,,Het is helemaal mooi als we ook nog weten hoeveel dieren er zijn en of ze wel of niet in een kooitje zitten.” Dit kan op de sticker worden aangegeven.