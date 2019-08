PvdD noemt plannen van SP over bestrijding ratten in Moerwijk belachelijk: ‘Het zijn struikrovers’

Auto gaat twee keer over de kop en belandt weer op vier wielen na botsing Schenkkade

21:41 Een auto die over de Schenkkade, boven de Utrechtsebaan in Den Haag, reed is vanavond bij een botsing met een andere auto twee keer over de kop geslagen. Verbazingwekkend genoeg landde de wagen weer op vier wielen.