PvdD opent meldpunt voor te warme pleinen

PvdD-raadslid Robin Smit vindt dat het niet opschiet met de vergroening van de stad. Daarom wil hij dat de gemeente ‘levenloze’ Haagse pleinen opvult met bomen en struiken. ‘Op hete zomerdagen is het op veel Haagse pleinen niet uit te houden. Het kan dan drie tot zeven graden warmer zijn dan in de omgeving.’



Het PvdD-raadslid stelt dat meer groen de hitte tempert. ‘Verdamping zorgt voor verkoeling en bomen verdampen honderden liters water per dag. De Wageningse Universiteit heeft aangetoond dat één boom net zo hard koelt als 10 airco’s.’



Volgens het raadslid barst het van ‘openbare steenovens’ rondom het stadhuis met pleinen als het Anna van Buerenplein, het Clioplein en het Muzenplein. Smit roept Hagenaars op versteende pleinen in hun buurt te melden.



