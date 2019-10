PvdD: ‘Plas in Vlietland mogelijk volgestort met vervuilde bagger en giftige PFAS’

Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland maakt zich ernstige zorgen over de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland, nabij Voorschoten. Dit omdat er zeer waarschijnlijk vervuilde bagger en mogelijk ook het giftige PFAS in is gestort.

De PvdD luidt de noodklok nadat de informatie naar boven kwam in een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Volgens Zembla zouden voormalige zandwinputten in Nederland al meer dan tien jaar worden volgestort met vervuilde bagger en grond en mogelijk ook giftige poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Het gaat in totaal om minstens 100 miljoen kubieke meter die in plassen, waaronder de Meeslouwersplas, terecht zou zijn gekomen.

Uit documenten van baggeraars en toezichthouders, die in handen zijn van Zembla, blijkt dat het in de praktijk niet nauw wordt genomen met regels en voorschriften. ,,Het lijkt er sterk op dat er wordt gesjoemeld met vervuilde grond en dat de provincie daar onvoldoende tegen optreedt”, zegt Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. ,,Het provinciebestuur moet dat onderzoeken en maatregelen nemen om stort van vervuilde grond te voorkomen.”

De partij wil om te beginnen weten of het klopt dat er in die plas inderdaad vervuilde bagger is gestort, om welke stoffen het precies gaat en wat er met de vervuilde grond gaat gebeuren. De partij heeft daarom vragen gesteld over de kwestie aan het provinciebestuur en wil dat de stort van vervuilde grond onmiddellijk stopt.