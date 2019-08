PvdD: 'Snel verbod op staand want vissen'

Van boven Theo (66) maakte van een rommelig pleintje een buurttuin voor iedereen

9:19 Voetbalfanaat Theo Ballering (66) kijkt niet alleen naar zijn uitzicht, hij doet er ook wat mee. Het rommelige pleintje in de Stieltjesstraat in Den Haag harkte hij aan kant. Mede dankzij hem is dat nu een buurttuin voor iedereen. Deze week gingen we bij hem langs voor de rubriek Van Boven.