PvdD vraagt gemeente om 'alternatief voor ING'

PvdD-raadslid Robert Barker heeft daarom deze week contact gezocht met de wethouder van financiën. ,,We denken dat er betere banken zijn, die een stuk duurzamer zijn, om het geld bij onder te brengen", aldus Barker. ,,Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie. ING verleent bijvoorbeeld financiële steun aan ontbossingen voor palmolieplantages. Er zijn genoeg alternatieve banken die dit niet doen." Als voorbeeld noemt Barker Triodos of ASN. ,,We hopen dat het college meteen akkoord gaat met ons voorstel en als dat niet gebeurt, gaan we het gesprek aan.”



Milieudefensie publiceerde in juli 2018 een onderzoek waaruit bleek dat bedrijven die verantwoordelijk waren voor misstanden in de palmolie-industrie de afgelopen 8 jaar financiering hebben ontvangen van de ING, Rabobank of ABN Amro.



