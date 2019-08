PvdD wil hitteplan voor Haagse dierenopvang nadat 41 dieren zijn overleden bij Het Knagertje

De temperatuur in het pand liep op tot 42,7 graden door het ontbreken van koeling, zegt de partij. ,,Het is belangrijk om lessen te trekken uit dit drama ,” vindt raadslid Robin Smit. ,,Konijnen kunnen al een zonnesteek oplopen bij temperaturen boven de 27 graden. Die temperatuur zullen we steeds vaker bereiken. Om te voorkomen dat dit opnieuw tot problemen leidt, hebben locaties waar dieren gehuisvest worden een hitteplan voor dieren nodig.’

Volgens de PvdD is het pand waar Het Knagertje in is gevestigd eigendom van woningbouwvereniging Staedion. In een verklaring aan de partij zegt Staedion dat ‘de knaagdierenopvang als het goed is op de hoogte was van de afwezigheid van een koeling’. Het Knagertje beweert daar niet van op de hoogte te zijn geweest.