PvdD wil uitleg over vuil en spijkers van vreugdevuren

Beatkoning van Den Haag én theaterman van Nederland

12:20 Impresario Jacques Senf is gisteren op 72-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Maasland. ‘Ik hou van Heintje, Mozart en Golden Earring’, was een van de gevleugelde uitspraken waarmee hij zich ontwikkelde tot sleutelfiguur van de vrije sector in theaterland.