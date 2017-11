PvdE: sport-uurtje voor vrouwen en islamitische middelbare school

,,Juist in de kwetsbare puberleeftijd is het van groot belang dat onze kinderen les krijgen in een veilige omgeving met de islamitische wijze van opvoeden en visie'', staat in het tienpuntenplan dat de moslimpartij van lijsttrekker Arnoud van Doorn lanceerde. ,,Die school gaat er wel komen'', zegt Van Doorn in een toelichting op het concept verkiezingsprogramma. ,,Kijk naar Amsterdam: daar is het ook gelukt.'' In september haalde de rechter nog een streep door het plan voor een middelbare school in de hofstad.