PvdE wil af van gebruik CIDI-geschiedeniskatern

,,Deelt u onze mening dat het volstrekt ongewenst is dat de lobbyorganisatie van een buitenlandse entiteit, die tientallen VN-resoluties aan haar laars lapt, invloed heeft op de inhoud van schoolboeken voor onze kinderen?'', stelt partijvoorzitter Arnoud van Doorn in vragen aan het college.



CIDI-directeur Hanna Luden noemt de vragen van de partij 'triest' en deel uitmaken van een hetze tegen het CIDI. ,,We hebben het lesmateriaal, dat digitaal beschikbaar is voor iedereen, pas recent uitgegeven. Het is voor iedereen toegankelijk en het lesmateriaal is vooral bedoeld om het gesprek te stimuleren en te stroomlijnen. Het is ontwikkeld omdat er vanuit het onderwijsveld behoefte aan was. Het conflict leeft op scholen, maar leraren hebben te weinig kennis van zaken. Dit geeft handvatten'', aldus de directeur.



Dat de organisatie niet objectief is, wordt beaamd door Luden. ,,Maar wie is dat wel in deze kwestie? Scholen kunnen ons lesmateriaal gebruiken, maar het stimuleert ze ze ook om nog meer bronnen aan te boren, om elders informatie in te winnen en zo het blikveld te verbreden.‘’



Het is niet de eerste keer dat de Partij van de Eenheid en het CIDI elkaar in de haren zitten. In mei dit jaar nog, deed het CIDI aangifte tegen Arnoud van Doorn. De fractieleider van de islamitische Partij van de Eenheid schreef op 14 mei op Twitter: 'Moge Allah de zionisten vernietigen'.



