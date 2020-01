PVV boycot raadsessie over omgangsvormen: ‘Als ik neger wil zeggen, zeg ik neger’

Dit keer geen koetsen, maar supersnel­le racewagens voor Paleis Noordeinde

13:27 Paleis Noordeinde in Den Haag was vanochtend eens niet het eindpunt van koetsen tijdens Prinsjesdag, maar het decor voor opnames van een Formule 1-commercial. Twee bolides van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, raceten voor het werkpaleis van koning Willem-Alexander langs. Zonder de Nederlandse superster overigens, die in Oostenrijk verblijft.