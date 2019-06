PVV distantieert zich van haattweet Henk Bres met oproep tot genocide

Opnieuw minder oud papier ingezameld: burgers klagen steen en been dat containers vol zitten

7:29 De overvolle papiercontainers in de stad eisen hun tol: vorig jaar is weer minder oud papier ingezameld. Intussen is het aantal boetes voor verkeerd aangeboden afval in twee jaar verdubbeld naar bijna 5600 stuks.