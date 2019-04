PVV en Nida vliegen elkaar in de haren over Hagenoten bij talkshow Spuigasten

Hagenaar of Hagenees, dat was de vraag die steeds terugkeerde in de talkshow Spuigasten gisteravond. Aanleiding was het onlangs gelanceerde idee van politieke partij Nida om niet langer te praten over het verschil van Hagenaars en Hagenezen maar alle inwoners ongeacht afkomst, wijk of inkomen voortaan te bestempelen als Hagenoten. De hoon en kritiek waren niet van de lucht.

Fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz ging het debat aan met raadslid Sebastiaan Kruis van de PVV over hoe het staat met de integratie in de stad. Volgens Yilmaz valt er namelijk nog heel wat te winnen. ,,We staan voor sociaal maatschappelijke uitdagingen'', zei hij. ,,Die moeten we met elkaar aangaan in plaats van groepen bij voorbaat weg te zetten als criminelen.'' Sebastiaan Kruis echter vindt dat Nida de tegenstellingen eerder aanwakkert dan burgers bij elkaar brengt. ,,Niemand hoeft zich slachtoffer te voelen van de Nederlandse samenleving'', zei hij. ,,Iedereen moet zich schikken naar onze regels en waarden.''

Hoewel het er soms fel aan toe ging tussen deze twee politieke tegenpolen, spraken ze na afloop van het debat af met elkaar de Schilderswijk in te gaan om met bewoners te praten en te horen waar de pijnpunten liggen.

Geweldsmonopolie

De Schilderswijk kwam ook ter sprake bij het debat over de zaak Mitch Henriquez. Afgelopen week diende het hoger beroep tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Henriquez. Zijn dood leidde tot dagenlange rellen in de Schilderswijk. Raadslid van de Haagse Stadspartij Fatima Faïd nam het op voor de nabestaanden van Mitch en pleitte voor meer openheid over de werkwijze van de politie. ,,De politie heeft een geweldsmonopolie. We moeten een cultuur creëren waarin dit soort zaken bespreekbaar zijn.‘’



Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP vond dat de zaak Henriquez louter verliezers kende. Hij nam het op voor de agenten, maar betreurde wel voor beide partijen dat de strafzaak zo lang heeft geduurd. ,,Iedereen heeft het recht in hoger beroep te gaan, maar het zou beter zijn als zo'n proces sneller kan verlopen.''

Nieuwe opzet

Het was de derde keer dat de talkshow Spuigasten in een nieuwe opzet werd gehouden. Elke derde dinsdag van de maand gaan presentatoren Julia Broos en Ivar Lingen in de bovenzaal van de bibliotheek in gesprek met gasten die het plaatselijke (politieke) nieuws bepalen. Zo mocht gisteravond ook politieke nieuwkomer Paul van der Bas aanschuiven om de verkiezingswinst van zijn partij Forum voor Democratie te duiden. Dat deed hij in een debat met de jonge gemeenteraadsleden Damiën Zeller van Groep de Mos en Mikal Tseggai van de PvdA.



Of Forum voor Democratie bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 mee gaat doen en hij ook de lijsttrekker wordt, daarover kon Van der Bas nog niets zeggen. De laatste keer heeft hij op Damiën Zeller gestemd en dat is hem tot nu toe goed bevallen. Waarop presentator Julia Broos Groep de Mos voorstelde om in plaats van met 50PLUS een lijstverbinding aan te gaan met Forum.

Zanger Captain Midnight zorgde voor een muzikaal intermezzo met het liedje Hagenees en Hagenaar. ,,Waar je ook je tijd verslijt, leven in de mooiste stad, dat doe je met elkaar'', zong hij toepasselijk voor een volle zaal.