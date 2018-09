PVV en Van Doorn bij bespreking over tragedie Willie Dille

Willie Dille stapte op 8 augustus uit het leven, nadat ze eerder die een video op Facebook had gepost. Daarin vertelde ze anderhalf jaar eerder te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Ook stelde ze dat voormalig PVV-fractiegenoot en huidig moslimraadslid Arnoud van Doorn de kwade genius achter de aanval was.

Mysterie

,,Ik vrees dat we moeten leren leven met de verschrikkelijke gebeurtenissen en met het mysterie rond de zaak . Ik denk niet dat we nog achter de waarheid kunnen komen'', zegt raadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP. ,,Ik hoop vooral dat iedereen straks bijeenkomt met het idee: 'We zitten hier voor de stad. Niet alleen voor ons eigen gelijk'. Wij hebben olie op de golven nodig, en geen olie op het vuur.’’

Dat zal lastig genoeg zijn, met interne beschuldigingen en ontkenningen van het kaliber ontvoering en verkrachting. ,,Het allerbelangrijkste is dat we elkaar nu zien en bespreken hoe we hier tegenaan kijken’’, zegt Martijn Balster. ,,Het gaat om een collega die zich heel lange tijd bedreigd en heel eenzaam heeft gevoeld. Die in een vreselijke situatie terecht is gekomen. Dat doet natuurlijk ook wat met de raad.’’