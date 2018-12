PVV: Gebiedsgebonden vergunningen voor hondenuitlaters

Volgens de lokale PVV komen veel hondenuitlaatservices tegelijkertijd op dezelfde plek samen, zoals in de Bosjes van Poot. Ze laten dan tientallen honden uit en de uitlaters lijken geen controle te hebben over de honden waar zij verantwoordelijk voor zijn. ,,De overlast loopt de spuigaten uit en de gemeente moet echt gaan ingrijpen voordat er ongelukken gebeuren”, stelt fractieleider Karen Gerbrands. Volgens haar is het voor andere baasjes niet meer fijn om met hun eigen hond te wandelen, maar ook professionele uitlaatbedrijven hebben last van de mensen die niet weten hoe ze met honden om moeten gaan.



Om dat probleem te ondervangen wil de PVV dat er vergunningen aan uitlaatservices moeten worden verleend op basis van kwaliteit. Ook vindt Gerbrands dat de vergunningen gebiedsverbonden moet worden verstrekt, zodat het aantal uitlaatservices die tegelijkertijd op één plek samenkomen wordt beperkt. Daarnaast zou er volgens het raadslid een maximum aantal honden tegelijkertijd mogen worden uitgelaten.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!