PVV: Haagse rattenplaag acute bedreiging voor de volksgezondheid

De rattenplaag in wijken als Moerwijk zou mede veroorzaakt worden door ondernemers die illegaal oud brood in de sloot dumpen. Tegen hen moet dan ook opgetreden worden, vindt de PVV. Daarnaast legt de partij de schuld bij 'niet-geïntrigeerde wijkbewoners die dagelijks bakken eten van hun balkons naar beneden gooien'.



Het door de GGD en de gemeente aangekondigde 'rattenoffensief' vindt de partij ontoereikend. De gemeente zet in op 'gedragsverandering' en het installeren van broodbakken. ,,Broodcontainers zijn hiervoor niet de oplossing, maar keiharde handhaving is dat wel'', zegt de PVV echter. De partij wil hiervoor parkeercontroleurs inzetten. Daarnaast wil de PVV flexibel cameratoezicht.



De partij spreekt namens Henk Bres, die gisteren de wijken inging om in gesprek te gaan met bewoners over de rattenoverlast. Bres verwierf tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen een plaats in de raad, maar zag daar later vanaf.