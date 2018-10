PVV over Instagram-advertentie Krikke: 'Schaamteloze zelfpromotie'

De PVV wil weten wat de advertentie Den Haag heeft gekost. De foto van Krikke gaat namelijk gepaard met de mededeling dat het om een gesponsorde foto gaat. ,,Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een burgemeester belastinggeld over de balk smijt voor schaamteloze zelfpromotie op sociale media. Wat hebben de Haagse burgers hieraan? Helemaal niets'', stelt fractievoorzitter Karen Gerbrands van de PVV. ,,Als deze advertentie met belastinggeld is bekostigd moet de burgemeester iedere euro terugbetalen'', stelt de partij die vragen hierover stelt aan het college van burgemeester en wethouders. De PVV wil weten wat de advertentie kost en of de gemeente deze heeft betaald. Daarnaast vraagt de partij of Krikke bereid is iedere euro terug te betalen indien haar actie inderdaad met belastinggeld is bekostigd.

Eigendom van de gemeente

Volgens sociale media-analist Jaap van Zessen (chef digitaal bij AD) is dergelijke promotie alleen gepast als het account eigendom is van de gemeente. ,,Daardoor kan het van burgemeester op burgemeester worden overgedragen. Want als je een kanaal creëert waarop de burgemeester contact kan maken met de burgers, lijkt me dat prima'', vindt hij. ,,En als je er als communicatie afdeling van de gemeente veel tijd in stopt, dan kun je maar beter zorgen dat mensen dit ook zien.''



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!