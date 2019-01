PVV over onrustige jaarwisseling: Laat politie met scherp schieten

Op het Kaapseplein vloog rond de jaarwisseling een auto in brand. Niet alleen hulpdiensten, maar ook fotografen werden bekogeld met vuurwerk. Het was niet het enige incident in de buurt en daar moet volgens de PVV een einde aan komen.

‘Sinds de jaarwisseling is het nieuws alleen maar over de vonkenregen op Scheveningen gegaan, maar niet over de regen van geweld en vuurwerkbommen die onze agenten over zich heen kreeg in de Schilderswijk’, stelt PVV-raadslid Karen Gerbrands.