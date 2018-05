PVV-spotje waarin Islam serie misdaden wordt verweten, is niet strafbaar

Restaurant en huizen ontruimd na vondst granaat bij boulevard Kijkduin

14:57 Tijdens graafwerkzaamheden in Kijkduin is vandaag een granaat gevonden. Het explosief is aangetroffen op de boulevard, ter hoogte van het speelschip. Inmiddels is de blindganger door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk gemaakt.