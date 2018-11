PVV stelt vragen over ‘schoolreisje Düsseldorf’

De PVV verzet zich tegen dit soort trips en bestempelt ze als ‘schoolreisjes’. Eerder stelde de partij al kritische vragen over de in haar ogen ,,snoepreis’' van burgemeester Krikke naar India en de ,,maanreis’' van toenmalig wethouder Karsten Klein (CDA) naar Amerika.



,,De ene wethouder gaat naar China, de ander komt net terug uit Londen. De burgemeester fietst wat rond in India, en nu gaat de hele commissie leefomgeving op kosten van de Haagse belastingbetaler naar Düsseldorf voor een presentatie van het openbaar vervoer,’' zegt fractievoorzitter Karen Gerbrands.



Volgens haar was het een stuk goedkoper geweest als een expert uit Düsseldorf was gekomen. Ze rept nu over ,,ordinaire geldsmijterij’'. De partij vraagt het college of ze bereid is de deelnemers voortaan zelf voor de kosten te laten opdraaien. ,,In plaats van de Haagse belastingbetaler.’'