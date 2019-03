PVV verwelkomt Ajax-supporters graag in Den Haag

Volgens de Haagse fractie, die vandaag in een debat over veiligheidsbeleid pleit om het verbod op het uit-publiek uit Amsterdam op te heffen, is het Cars Jeans Stadion een van de best beveiligde stadions van Nederland en is de aanwezigheid van uit-publiek goed voor de sfeer. Volgens PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis beroept de burgemeester zich telkens op de aanname dat er geen draagvlak zou zijn voor het toestaan van Ajacieden, maar volgens hem is er wel degelijk draagvlak voor. ,,Het schijnt vooral ‘Haagse kak’ op de Zuidtribune te zijn die er niet op zit te wachten. Dus wat de PVV betreft moeten we Ajax-publiek gewoon weer verwelkomen tijdens de wedstrijden ADO-Ajax.”



Vorige week ontstond er onrust in Den Haag toen Ajacieden naar Den Haag kwamen om te demonstreren tegen het verbod. Op het Malieveld werden ze opgewacht door ADO-supporters. Uiteindelijk werden de Amsterdammers naar het Internationaal Strafhof geleid en werden de Hagenaars op het Malieveld gehouden. Daar werden meerdere aanhoudingen verricht. Kruis zegt dat dit soort taferelen voorkomen kunnen worden door de supporters weer toe te laten in het Cars Jeans Stadion. ,,Ik moet eigenlijk wel lachen om het beleid van burgemeester Krikke omtrent de Ajax-supporters. Ze mogen niet naar een ADO-wedstrijd in het best beveiligde stadion van Nederland op een industrieterrein aan de rand van de stad, maar ze mogen wél demonstreren in het centrum van onze stad, met alle onrust van dien”, schetst de PVV’er de situatie.