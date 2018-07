PVV wil extra raadsvergadering over Malek F.

Zojuist kwam naar buiten dat justitie Malek F. gaat vervolgen voor doodslag of poging tot moord met al dan niet een terroristisch oogmerk, en bedreiging. F. stak op 5 mei drie mensen neer in de omgeving van de Haagse Hogeschool in Den Haag. De slachtoffers raakten zwaargewond. Burgemeester Krikke stelde kort na het incident, namens de gemeente, politie en het openbaar ministerie, dat Malek F. in de 'systemen bekend stond als persoon met verward gedrag'. Er zouden volgens de eerste verklaring van Krikke geen andere signalen zijn dat er meer speelde. Later bleek dat er al langer een alarmering bij de politie lag, dat Malek F. een aanslag beraamde.



,,De analyse van het Openbaar Ministerie dat het hier om een terreurverdachte gaat, betekent aantoonbaar dat burgemeester Krikke een terreuraanslag onder het tapijt heeft weten te vegen over een verwarde man,'' aldus Willie Dille (PVV). Volgens haar moet de raad opnieuw afwegen of zij nog vertrouwen heeft in de burgemeester.



Martijn Balster van de PvdA zojuist zei zojuist dat het woord aan de rechter is. De verdenking van justitie kan volgens Balster twee dingen betekenen. ,,Of justitie heeft meer aanwijzingen dat het hier gaat om een terroristische daad. Of justitie zet hoog in.''