PVV wil 'feesttuig' alsnog aan de schandpaal nagelen: ‘Hang hun foto's op, zet ze op grote billboards’

Ook Nino Davituliani (Groep de Mos) baalt van de in haar ogen eigenzinnige actie van Krikke. ,,In het coalitieakkoord is afgesproken dat er in Den Haag géén vuurwerkverbod komt’', aldus Davituliani. Krikke zei hierop dat vuurwerk veel schade veroorzaakt. Burgemeester Krikke noemde gisteren tijdens een evaluatie van de jaarwisseling de grimmigheid in Den Haag die nacht 'bizar'. De PVV riep op 'feesttuig' alsnog op te sporen via billboards in de stad.