Pyromaan actief? 'Mijn moeder in scootmobiel durft niet meer te komen'

The Crave Festival brengt internatio­na­le namen, veteranen en jong talent samen

10:52 De volledige line-up voor de derde editie van The Crave Festival is bekend. Het elektronische muziekfestival, dat op 2 juni voor de tweede keer in het Zuiderpark plaatsvindt, biedt een podium aan internationale artiesten, maar ook aan Haagse DJ-veteranen en opkomend talent.