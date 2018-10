Q65-gitarist Joop Roelofs (74) overleden

,,Het was vandaag de zesde dag dat Joop lag te slapen. Elke dag deed hij dat steeds dieper'', schrijft zijn broer. ,,En uiteindelijk is hij dan ook weggegleden naar datgene wat niemand kent of weet. Joop is vanavond overleden.''

Hospice

Roelofs verbleef voor zijn dood in een hospice. Daar spraken we hem en vertelde hij (opgewekt) dat hij zijn kist al had klaar staan. ,,Het is een flight case, zoals die door bands worden gebruikt om bij vervoer de instrumenten in op te bergen. Die heb ik op mijn maat laten maken'', vertelde hij eind augustus. ,,Ik ben in zekere zin al onsterfelijk. Er zullen altijd weer jongens opgroeien die mijn muziek leuk vinden.''