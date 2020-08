Q65 kreeg een tientje per optreden: de rest is geschiedenis

De TikTokfoto’s, waarop vooral jij, en ook je zus soms, op mijn mobiel voorbij dansen, zorgen in mijn hoofd altijd voor een vrolijke stemming. Pas nog kwam ik tot de ontdekking dat oma Sonja slechts een paar jaar ouder was dan jij, maar nog zeker geen vijftien, toen ze op zondagmiddag stiekem ging dansen. Net als haar vriendinnen. Achteraf bekeken was dat niet zó gek.