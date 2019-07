Quarantaine HMC Westeinde om resistente bacterie: drie mensen in isolatie na uitbraak enterokokken

ZiekenhuisbacterieIn ziekenhuis HMC Westeinde is al ruim anderhalve week sprake van een uitbraak van een darmbacterie, die nauwelijks te bestrijden is met gangbare antibiotica. Drie patiënten liggen in quarantaine.

Een woordvoerder van het ziekenhuis kan niet zeggen of er nog meer patiënten zijn getroffen. Het gaat om de vancomycine-resistente enterokok (VRE). Normale antibiotica krijgt geen vat op deze bacterie, die derhalve erg lastig te bestrijden is. De bacterie is met name gevaarlijk voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld omdat ze net geopereerd zijn. Voor andere mensen is de bacterie niet erg gevaarlijk.

De bacterie is wél zeer besmettelijk. Via contact met de ontlasting of besmette voorwerpen, zoals toiletbrillen en deurklinken, wordt de bacterie overgedragen, legt de GGD uit. ,,Dat kan worden voorkomen door hygiënemaatregelen na te leven”, vertelt een woordvoerder. Ook via de handen van medisch personeel kan de bacterie worden overgedragen en kolonies gaan vormen.

Quote De isolatie is preventief Rogier Esselbrugge, woordvoerder HMC

Om die reden worden op dit moment drie patiënten in HMC Westeinde in quarantaine verzorgd. ,,Deze mensen zijn niet ziek. Ze kunnen ook gewoon bezoek ontvangen”, zegt woordvoerder Rogier Esselbrugge van HMC, de ziekenhuisgroep waarvan het Westeinde onderdeel uitmaakt. HMC zegt dat er speciale antibiotica is om verdere verspreiding van de uitbraak te voorkomen. ,,De isolatie is preventief.’’

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veroorzaakt de bacterie bij zieke mensen amper infecties. Gebeurt dit wél, dan is het nauwelijks mogelijk om ze goed te behandelen vanwege de hoge resistentie.

MRSA

Het grootste risico voor de ziekenhuiszorg is dat de resistente eigenschappen van de VRE-bacterie ook kunnen worden overgedragen op andere bacteriën, die wel grote gezondheidsschade kunnen aanrichten bij zieke mensen. Zo kan de gevreesde ziekenhuisbacterie MRSA resistent worden dankzij de VRE.

Een verdere uitbraak kan beteugeld worden door contacten van patiënten te testen om zo te kijken of zij de bacterie bij zich dragen. Al driehonderd mensen hebben hiervoor een oproep gekregen.