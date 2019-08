Quick likt de wonden na degradatie

De cricketers van Quick degradeerden zondag uit de hoogste klasse. De afdaling naar de hoofdklasse komt niet zomaar uit de lucht vallen. ,,We gaan opnieuw om de tafel zitten om te kijken wat we anders moeten doen.''

De degradatie van Quick is eigenlijk het gevolg van een proces in de afgelopen seizoenen. Na de succesjaren (2013-2015) zijn veel spelers gestopt of lager gaan spelen (onder anderen Edgar Schiferli, Henk Mol en Joost van Schelven). Tim en James Gruyters vertrokken naar het buitenland. Wesley Barresi en Farshad Kahn verkasten naar buurman HBS. Asief Hoseinbaks ging naar Dosti. Van de overgebleven 'eigen', bepalende spelers als Jeroen Brand, Lesley Stokkers, Thijs van Schelven en 'Doc' Mol, lieten alleen de prestaties van laatstgenoemde de afgelopen seizoenen (weer) een stijgende lijn zien.

Daarbij zijn er, naast de nieuwe coaches, de laatste jaren bijna geen nieuwe spelers bijgekomen of, op Daan Vierling na, echt doorgebroken bij de Hagenaars. Bij het maken van voldoende runs was Quick dit seizoen wederom erg afhankelijk van de snel scorende coach Jay Bista, de topscorer van de topklasse van vorig jaar. Als hij uitging viel het fundament onder de innings van Quick meestal weg en pakten anderen het niet of maar moeizaam op.

Bovendien was het een maand te laat arriveren van Bista en Prathamesh Dake vanwege een lucratief Twenty20-toernooi in India ook niet bevorderlijk voor het 'wij-gevoel' en de resultaten.

Moeizaam

Het vorige seizoen verliep met uiteindelijk een achtste plaats al uiterst moeizaam. Er volgden afgelopen najaar gesprekken, in de winterperiode werd er onder leiding van clubicoon Schiferli gestart met indoortrainingen, spelers kregen een fitnesspas en er werden teambuildingssessies gehouden. Het mocht niet baten.

,,De veranderingen die we hebben doorgevoerd zijn niet zozeer verkeerd geweest, maar we zullen opnieuw met elkaar om de tafel moeten om te kijken wat we anders moeten doen'', aldus Quick-captain Daan Vierling, wiens batten dit seizoen had te lijden onder de druk van het aanvoerderschap.

,,We hebben er wel altijd als team gestaan. Alleen op het moment dat je heel veel achter elkaar verliest, komt dat de teamspirit niet ten goede'', erkent de wicketkeeper.

Drama

De vraag is hoe erg de degradatie van de 'Haantjes' eigenlijk is? ,,Het is geen drama, maar het is wel vervelend'', zegt voormalig eerste elftalspeler Marco Hoogwater, dit seizoen belast met de technische gang van zaken rond de eerste cricketselectie. ,,Het voetbal op Quick wordt steeds belangrijker. Je moet een beetje tegenwicht blijven bieden door zo hoog mogelijk te blijven cricketen. Dit geeft ons wel de kans om wat jongeren sneller in te passen.''

Schrale troost voor Quick. In dit decennium degradeerden ook stadgenoten en eeuwige rivalen HBS (twee keer) en HCC (één keer) naar het tweede niveau en kwamen er weer bovenop.