Quick wint intense burenderby

Tumult over kosten Spuiforum: 'We moeten nu bij eindstation komen'

18:07 De raad is in rep en roer over de exploitatiekosten van het Spuiforum. Deze week bleek dat die kosten nóg verder op zullen lopen dan eerder was gesteld - zo'n twee miljoen euro meer - en daar reageerde oppositiepartijen dan ook snel op met een motie van wantrouwen voor wethouder Wijsmuller. Die werd van tafel geveegd, maar dat betekent zéker niet dat de discussie daarmee voorbij is.