Quote 500 bende: eerst inbreken bij de rijken, nu handel in drugs

Een 43-jarig voormalig lid van de Quote 500 bende is van inbraken overgestapt in drugs. Althans dat stelt het Openbaar Ministerie.

De woning van Terence L. in het Haagse stadsdeel Laak werd woensdag binnengevallen en L. werd aangehouden. Naar nu blijkt is dat omdat justitie hem verdenkt van het voorbereiden van grootschalige internationale drugssmokkel. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Ook een 28-jarige Hagenaar is a angehouden.

De aanhouding gebeurde woensdag in de vroege ochtend. Een rolluik voor de deur moest eerst worden geforceerd, voor de politie kon binnenkomen.

L. vormde met zijn twee broers het hart van de beruchte Quote 500-bende. Ze braken in bij de rijkste Nederlanders en zochten hun slachtoffers uit aan de hand van het tijdschrift Quote 500. Ze wisten voor vele tienduizenden euro’s buit te maken. Oud-minister Herman Heinsbroek was een van de slachtoffers, net als Frits van Eerd, oprichter van supermarktconcern Jumbo. In 2012 werd de groep gepakt.

Het maakte hem en zijn broers bekend bij de politie. Toen jongste broer Rocky dan ook in november 2020 probeerde in te breken bij een woning in Nootdorp werd hij ondanks dat het donker was, en hij bedekkende kleding droeg door agenten herkend. Hierop besloot de politie verder onderzoek te doen, en kwam ook Terence opnieuw in beeld als mogelijke inbreker. Omdat het enkel om een poging ging, werd hij twee weken geleden veroordeeld tot een celstraf van vijf weken. Deze had hij al in voorarrest uitgezeten.

Intussen blijkt nu dat L. op dat moment volgens justitie al zou zijn overgestapt op de drugshandel en er tegen hem een nieuw onderzoek liep.

Zijn advocaat heeft nog niet kunnen reageren.