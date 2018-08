Quote 500-bendeleden langer vast

Het tweetal maakte eerder deel uit van de Quote500-bende, die aan de hand van de lijst met rijkste Nederlanders inbraken plande. Meer dan twintig leden telde deze groep. Twee van hen, Rocky L. en Bobby van den B., stonden vandaag opnieuw voor de rechter.



De advocaten van beide verdachten hoopten dat de twee niet direct terug de cel in hoefden. Zij vermoeden dat het nog lang gaat duren voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. De officier van justitie liet vandaag namelijk weten dat de voortgang afhankelijk is van een onderzoek naar een andere zaak.



Het verzoek van Van den B. om vrij te komen om zijn moeder te verzorgen en van L. die er thuis voor zijn gezin wil zijn, vond geen gehoor bij de rechtbank. De rechters zagen daarvoor te veel bezwaren en menen dat de kans groot is dat de twee in herhaling vallen. Wel deden de rechters het dringende verzoek aan de officier van justitie om snel een datum te prikken voor de rechtszaak.



Rocky L. zal zich dan moeten verantwoorden voor een tiental zaken. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie in februari van dit jaar hebben ingebroken in een villa in Beekbergen. Dat kunstje zou hij later hebben proberen te herhalen in Wijchen en Noordwijkerhout. In die gevallen bleef het echter bij een poging tot diefstal.



Daarnaast werd hem een aantal inbraken in bedrijfsbusjes, vooral van zzp’ers, voor de voeten geworpen, waar hij gereedschap buit zou hebben gemaakt. ,,Zzp’ers die vaak niet verzekerd zijn en ook de bonnetjes niet altijd terug kunnen vinden”, beschreef de officier van justitie.