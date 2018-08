Quote 500-bendelid slaat weer toe bij kapitale villa's

Wat heet een kapitale villa. Het pandje van de voormalige rubberfabrikant staat op dit moment te koop voor 2,9 miljoen euro. Ruim opgezet in de gemeente Beekbergen, vlakbij Apeldoorn. Goed zichtbaar achter een hermetisch gesloten hek, met video intercominstallatie. Een aparte vleugel is ingeruimd voor het zwembad, Finse sauna, jacuzzi en Turks stoombad. En nog wel het meest spectaculaire is de garage onder het huis van 450 m2 en drie meter hoog.



Misschien was het de advertentie op Funda waardoor het oog van Rocky L. op de villa viel. In elk geval verdenkt het OM hem ervan dat hij hier inbrak. Zelf ontkent Rocky L., laat zijn advocaat weten.



Samen met Bobby van den B., ook een bekende uit de Quote 500-bende, zou hij in februari op pad zijn gegaan om eens een kijkje te nemen in het huis. Net als ze een maandje eerder hadden gedaan, tenminste dat stelt het OM, bij een minstens zo duur pandje van een vleeshandelaar in Wijchen. Op Google Streetview is uit voorzorg het zicht op de woning geblurd, maar van bovenaf gezien leidt het geen twijfel dat de familie flink in de slappe was zit. Ook bij het huis van een bloemenexporteur uit Noordwijkerhout kon L. volgens het OM de verleiding niet weerstaan er in te breken.