Raad Den Haag stemt na uren debatteren voor verkoop Eneco-aandelen

Na de verkiezingen in maart bestaat de nieuwe coalitie in Den Haag uit Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Het college had besloten om alsnog het belang van 16,55 procent van de hand te doen. De coalitiepartijen in de raad steunen dat plan. De oppositie voelde zich gepasseerd en had een debat aangevraagd. Ze uitte flinke kritiek op het collegebesluit, maar een motie van treurnis en een motie van afkeuring haalden het niet.