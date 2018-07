Raad praat opnieuw over Nederlandse en Haagse vlag in raadszaal

In november vorig sneuvelde een vergelijkbaar voorstel net. De vier partijen willen met de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad opnieuw het voorstel voor de Nederlandse en Haagse vlag in de raadszaal indienen. Daarmee willen zij hun trots voor Nederland en Den Haag uitstralen.



Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag / Groep de Mos: ,,De Nederlandse vlag staat wel tijdens de naturalisatieceremonie in de raadzaal, maar niet tijdens de raadsvergadering. Wij willen deze vlag permanent in onze vergaderzaal hebben. Daarnaast moet er ook een Haagse vlag komen. Wij zijn trots op ons land en onze stad en dit willen we te allen tijde uitstralen naar onze inwoners. Symboliek hoort erbij.''