Raad van State centraal op Grondwetdag

Hoogbejaarde wilde dood door over mantelzorg ruziënde kinderen

22 maart Ze probeerde een overdosis slaappillen te nemen, overwoog meermaals uit het raam te springen. De hoogbejaarde Ria uit Voorburg kon niet langer aanzien dat haar negen kinderen zo ruzieden. Over haar. Over wie haar verzorgde. Jongste dochter Jolanda Zuydgeest schreef een boek over hoe de zorg voor haar moeder het ooit zo liefdevolle gezin uit elkaar dreef.