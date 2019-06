Raad van State: ‘Terecht geen overheidsgeld naar islamitische Ozonlaag-scholen’

Video Bewoonster schrikt wakker door harde klap en treft auto deels in woonkamer aan

10:42 Een automobilist is vannacht op de gevel van een huis aan het Goeverneurplein in Den Haag gereden en heeft daar de nodige ravage aangericht. De bewoonster van het huis schrok wakker door de harde klap en trof het voertuig deels in haar woning aan.