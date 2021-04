Raadsels rond kapot geschoten gevel Chip Sigi, auto vol kogelgaten en uitgebrand voertuig

Een uitgebrande Volvo, een Opel met een zijkant vol gaten en een door kogels en een ontploffing vernielde gevel. In de ochtend zijn de sporen van het nachtelijke geweld bij restaurant Chip Sigi aan de Laan van Haamstede in Den Haag duidelijk te zien.

Tientallen kogelgaten in een auto en gevels, maar ook breuken in ramen en sporen van rondvliegende scherven in metalen gevelplaten. Hier ontplofte rond 03.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag een explosief tegen de gevel van Chip Sigi, ook werd er geschoten in het stille zijstraatje van de Laan van Haamstede. De gevel van de buurman op nummer 35 liep daarbij ook schade op.

Kogelhulzen

Het rijtje geschakelde bedrijfsunits staat pal achter het oude hoofdgebouw van het voormalige vliegveld Ypenburg. Chip Sigi, dat een restaurant heeft aan de Loosduinsekade, gebruikt de ruimte voor maaltijdbezorging vanuit Ypenburg. De unit is sinds december gehuurd, blijkt uit een advertentie op Funda.

Volledig scherm De zijkant van deze auto zit vol gaten. © AD

Rechercheurs zijn ook zondagochtend nog druk met hun onderzoek, op de grond zijn kogelhulzen gevonden. Bij de toegang van het terrein staat een politievrachtwagen met daarop een uitgebrande Volvo te wachten. Die Volvo stond afgelopen nacht brandend op de verderop gelegen Rijswijkse Landingslaan. Niet gek dus dat de politie een verband onderzoekt. Mogelijk is de wagen gebruikt als vluchtauto en door de daders in brand gestoken in een poging sporen te wissen.

Achter de Volvo laadt de politie deze ochtend ook een Opel op waarvan de zijkant een flink aantal kogelgaten telt. Een raam is kapot. Of de auto zelf een doelwit was of een toevallig ‘slachtoffer’ toen het vuur werd geopend en het explosief afging, is onduidelijk.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen en er zijn nog geen verdachten opgepakt.

Volledig scherm De zwaarbeschadigde gevel van restaurant Chip Sigi aan de Laan van Haamstede in Den Haag. De gevel is beschoten en er is een explosief afgegaan. © AD

