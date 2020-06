Raadsenquête Amare komt er niet, wel extra miljoenen voor cultuurpaleis

De fracties willen de onderste steen boven uit wat zij de ‘bodemloze put op het Spuiplein’ noemen. De bouw is al twee jaar vertraagd, het bouwbudget al met 31 miljoen overschreden, en de jaarlijkse stijgen met 4,45 miljoen ten opzichte van de begroting. Ook willen ze meer te weten komen over de integriteitsproblemen rondom de ontwikkeling van het gebouw. De betrokken directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling moest hierom vertrekken, na een onderzoek van Hoffman bedrijfsrecherche.

Daar komt het vooralsnog niet van, want de coalitie voelt er niets voor. De motie over voorbereidingen voor een raadsenquete werd weggestemd. De raad discussieerde tot ver na middernacht over extra miljoenen die jaarlijks nodig zijn voor de bedrijfsvoering van het nieuwe dans- en muziektheater. Dat wordt het nieuwe onderkomen van het Nederlands Dans Theater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium.

Het extra geld is onder meer nodig omdat het nog niet is gelukt om sponsors te vinden om bij te dragen in de bouwkosten. Zo zou het Koninklijk Conservatorium 10 miljoen euro bij bedrijven of ‘suikerooms’ moeten ophalen. De andere bewoners kregen de opdracht 5 miljoen te verwerven.

De gemeente coördineerde die zoekopdracht, maar dat heeft helemaal niets opgeleverd. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in sponsorwerving, maakten het stadhuis duidelijk dat niemand de knip trekt, nu de rekeningen allemaal door het IJspaleis betaald worden.

Directeur Henk van der Meulen van het conservatorium zegt dat de onderwijsinstelling graag op zoek gaat naar sponsoren, maar dat dit pas zin heeft als het gebouw in gebruik wordt genomen. Dan kunnen bijvoorbeeld voorstellingen of de inrichting van Amare financieren.