Raadsfracties slordig met gemeentegeld, onverklaarbare uitgave van 25.000 euro

Ook heeft deze Haagse partij een dubbele salarisuitbetaling gedaan waarvoor geen verklaring kan worden gegeven, zo stelt de accountantsdienst (GAD). De naam van de raadsfractie is niet openbaar gemaakt.

Elke partij in de gemeenteraad krijgt jaarlijks van de gemeente een bedrag ter ondersteuning van de fractie. In Den Haag gaat het om een basisvergoeding van ongeveer 86.000 euro plus een kleine 15.000 euro per lid van de betreffende raadsfractie. Elk jaar controleert de accountant of de partijen de financiële vergoeding wel naar behoren hebben uitgegeven.

Overdracht

Volgens de fractie, die gedurende 2017 en de eerste drie maanden van 2018 in de fout ging, is dat gekomen door een slechte overdracht van de administratie net na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De penningmeester van de fractie heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, zo meldt de GAD. Ook kijkt de accountantsdienst op verzoek van deze partij nu mee. Uit het verslag van de accountant en de brief van de burgemeester aan de Haagse gemeenteraad, blijkt verder dat verschillende politieke partijen fractievertegenwoordigers betalen voor deelname aan commissievergaderingen, zonder dat het altijd duidelijk is of ze daadwerkelijk bij de debatten aanwezig zijn geweest.

Ook hebben diverse fracties in het verleden partij-uitgaven uit hun fractieondersteuningsbudget betaald en nog altijd niet volledig verrekend. De accountant wil dat komend jaar financieel afgehandeld zien.

Rijkste

Van alle vijftien raadsfracties die tot de verkiezingen van maart 2018 in de gemeenteraad zaten, blijkt de SP de spaarzaamste en dus de rijkste te zijn. De Haagse SP-fractie had in maart vorig jaar 236.000 euro in kas. De PVV Den Haag zat daar vlak achter met 230.000 euro. De lokale PvdA is een goede derde met 151.000 euro.

Groep de Mos en de Partij voor de Eenheid hadden in maart 2018 het minst in kas: respectievelijk 636 euro en 1242 euro.