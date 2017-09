Raadsleden en wethouder kritisch op deelfietsen

De Haagse gemeentepolitiek houdt de ontwikkelingen rond deelfietsen scherp in de gaten. Deze week liet het deelfietsbedrijf oBike in deze krant weten dat zij verwacht binnen een aantal weken in Den Haag aan de slag te kunnen gaan. Een exacte startdatum werd niet genoemd omdat oBike nog in gesprek is met de gemeente.

Oppositiepartij Groep de Mos (GdM) wil een vlotte aanpassing van de algemene plaatselijke verordening (APV) om te voorkomen dat ondernemingen als oBike, Donkey Republic of FlickBike hier 'ineens' honderden zo niet duizenden rijwielen in stad neerzetten waarvoor dan per kwartier of half uur gebruik betaald moet worden.

,,Eerst moeten we bekijken of deelfietsen hier een meerwaarde hebben. Nu maken bedrijven die meeliften op de deeleconomie te handig gebruik van het ontbreken van duidelijke regels'', zegt Rachid Guernaoui van GdM. ,,Er is al een fietschaosprobleem in de hele stad. Laten we dat niet groter maken.''

Ondernemers

Michel Rogier van het CDA ziet niets in een aanpassing van de APV. ,,Dan tref je ook goedwillende ondernemers als de Haagsche Stadsfiets.'' Het raadslid ziet er sowieso meer in om rond dit onderwerp met al bekende aanbieders als de NS en Haagsche Stadsfiets verder te gaan. ,,Met de NS is een goed contact en de stadsfietsmensen zijn ook maatschappelijk goed bezig voor de stad Den Haag.''

De PvdA denkt dat deelfietsen van nut kunnen zijn, maar dan moet het wel anders gaan dan bij de introductie in Rotterdam en Amsterdam.