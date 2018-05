Raadsleden Groep de Mos niet welkom bij woonzorgcentrum HWW

Alle bewoners moeten allemaal per 1 juni verplicht verhuizen voor de renovatie van het pand, die op 1 juli moet beginnen. De datum is echter allerminst zeker, waardoor het tot wel twee jaar kan duren voordat bewoners terug kunnen keren.



Oprichters van het actiecomité Eef Meijer en An Verwaal hielden donderdag toespraken over 'de schandelijke behandeling van de senioren'. ,,De mensen krijgen geen keukentje terug, weinig tot geen kastruimte. Ze worden van alles naar niks gegooid'', zei Verwaal in haar toespraak.