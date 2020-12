Raadsleden over feest in Duindorp: ‘Dikke vinger naar het zorgpersoneel’

ReactiesIn de politiek wordt met verontwaardiging gereageerd op het feestje dat onder het mom van een demonstratie vandaag in Duindorp is gevierd. ‘Asociaal en onacceptabel'.

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman is buitengewoon verontwaardigd. ,,Dat er een een wijk is die dispensatie krijgt om een feestje te geven in de hoop dat het niet erger wordt, wat voor signaal geef je dan af? Republiek Duindorp die altijd haar eigen regels al maakt, het is te gek voor woorden. Ik weet zeker dat als dit in Laak of de Schilderswijk was gebeurd, dat er dan ingegrepen was.” Hij hoopt dat er in de raad snel een debat komt, waarbij de burgemeester ter verantwoording wordt geroepen. ,,Het gebeurt onder zijn verantwoording. Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar je hebt toch door wanneer onder het mom van een demonstratie een feestje wordt gevierd.”

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf is het meest stellig in zijn woordkeuze. Hij noemt het feestje in Duindorp ‘asociaal en onacceptabel’: ,,Een dikke middelvinger naar zorgpersoneel en al die Hagenaars die alleen de jaarwisseling moeten doorbrengen.”

De Graaf is vanavond bezig om namens de partij met officiële raadsvragen het collegebestuur het hemd van het lijf te vragen over deze ‘demonstratie'. Zo wil hij bijvoorbeeld weten waarvoor de gemeente precies toestemming voor heeft gegeven. ,,Er was een optreden van een landelijk bekende rapper, Je Broer. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wist de gemeente dit toen er een demonstratie werd aangevraagd?”

Hij hoort ook van bier dat is geschonken en bitterballen zijn uitgedeeld. ,,Een demonstratie an sich wordt bijna nooit geweigerd, dat is een grondrecht, maar zeker in deze tijd moet je hele strakke afspraken maken.” Ook wil hij nog weten of er daadwerkelijk een demonstratie is aangevraagd, of dat het ging om een activiteit voor de jeugd, waarvoor tijdens deze bijzondere jaarwisseling subsidie kon worden aangevraagd.

Uitweg

HSP’er Tim de Boer snapt de ophef die via sociale media vooral een uitweg vindt. Logisch, noemt hij het. ,,De ziekenhuizen liggen vol. En het is niet zo dat er nu weinig besmettingen zijn in Scheveningen.”

Robert Barker van de Partij voor de Dieren vraagt zich verbouwereerd af of de Duindorpers niet weten of de ziekenhuizen vol liggen. ,,Waarom grijpt de burgemeester niet in?” Hij vindt dat Den Haag een slecht signaal af geeft. ,,Je zou maar zorgmedewerker zijn in Den Haag en zien dat de bedden op zijn, dat ambulances rondjes rijden, en dan beelden uit Duindorp zien waar ze elkaar met het coronavirus aan het aansteken zijn. Dan geef je als Den Haag niet alleen een slecht signaal af, maar het is ook onverantwoordelijk.”

Bekijk hieronder de beelden die vanmiddag zijn opgenomen.

