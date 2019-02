Raadsleden: ‘Probleemgevallen’ beter verspreiden over stad

Met een flinke klap met een baksteen sloeg een 61-jarige man zaterdag een vrouw (69) het ziekenhuis in. Het incident deed de monden van de bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat in Den Haag openvallen. Ze maken zich grote zorgen over de instroom in hun wijk van mensen met een drugsverleden of die verward gedrag vertonen. Er zijn al wel meer incidenten geweest, waarbij controle ontbrak.



Deze bewoners zijn niet de eerste mensen die klagen. Onlangs vertelden bewoners van wijken als Laak en Waldeck in deze krant precies hetzelfde. En zulke signalen komen ook uit Moerwijk en het Oude Centrum.



Raadsleden willen nu maatregelen. In een debat vandaag over prestatieafspraken met woningcorporaties gaan ze pleiten voor een betere spreiding van de mensen die blijkbaar voor veel onrust zorgen.



De CU/SGP wil afspraken over hoeveel van deze mensen per portiek of per flat mogen wonen. ,,Het is belangrijk om te kijken naar draagkracht per flat’’, vindt Judith Kloppenburg. En fractievoorzitter Pieter Grinwis: ,,Voor goedwillende bewoners is het op sommige plaatsen niet vol te houden. De sociale samenlevingspijn wordt te hoog.’’